Туристы приезжают в Польшу, но Литву обходят стороной, и проблема не в войне

"Это большое число, в ближайшее время их надо заменить иными рынками. Это надо делать в этом году – но одного года на это мало. Заменить можно, но нужны ресурсы. Во-первых, у нас есть соседи. Во-вторых, есть большая часть Европы, которая не бывала в Литве. В-третьих, – ностальгирующие туристы, которые что-то слышали о Литве", – сказала президент Литовской туристической палаты Жидре Гавялене, пишет Žinių radijas.

По ее данным, Литва, по сравнению с допандемическим периодом, лишилась 70% туристов. Но внешние факторы, воздействующие не только на Литву, но и на всю Европу, иначе влияют на Литву.

"Литва потеряла больше туристов, чем другие страны Европы, этот год не кажется позитивным, – сказала собеседница. – Естественно, Литва сама не сделала домашнюю работу – сегодня все знают Литву как смелую страну. Но мы призываем говорить о Литве как о гостеприимной стране. Мы едем в те страны, где верим, что нас ждут. Мы гостеприимны. Если мы будем вслух говорить об этом и напоминать, что мы ждем в Литве всех, приедет не только Европа, но и часть мира".

Гавялене сказала, что туризм надо рекламировать, а литовский туризм этого не получает.

"Литва находится близко к зоне войны и много говорит об Украине. Имя Литвы сегодня связано с Украиной, однако, если случится так, что пересекут границу НАТО и ЕС, то безопасности не будет ни в одной стране Европы. Пока война не идет в Европе, все страны в одинаковой степени безопасны. Американцы группами едут в Польшу, но в страны Балтии не едут. Проблема не в том, что мы близко к военной зоне – поляки ведь еще ближе: мы недостаточно говорим о безопасности Литвы, о том, что сюда можно приезжать туристам", – заметила президент.

Она считает, что надо ездить в каждую страну и устраивать презентации, рассказывать о туризме, обновлять контакты, участвовать в выставках, ведь два года были вычеркнуты из туризма, поэтому никто не помнит, что такое Литва и какой она предлагает туристический продукт.

До сих пор этим занимались турфирмы, которые привозили туристов в Литву. Сейчас они это не могут делать, ведь третий год они живут без доходов.

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