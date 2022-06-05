Появились первые признаки рецессии в экономике Литвы

По оценке экономистов, в этом году Литва неизбежно столкнется с рецессией. Уже есть первые ее признаки: ухудшаются ожидания бизнеса и потребителей, уменьшаются вклады в банках, растет число случаев банкротства.

Представитель Creditinfo Lietuva Екатерина Рояка сказала, что опасность технической рецессии (спад экономики в течение 1-2 кварталов) существует.

Она указала и на признаки грядущей краткосрочной стагнации. По словам Рояки, потребители уже чувствуют снижение покупательной способности из-за роста цен.

Президент Литовской ассоциации торговых, промышленных и ремесленных палат Римас Варкулявичюс также сказал, что тревожные сигналы ощущает и бизнес. В первую очередь - это нехватка оборотных средств.

"Все секторы потребляют энергоресурсы, пользуются транспортными ресурсами, у всех есть работники, которые чувствуют воздействие инфляции и роста цен, все это сказывается на отдельных сферах нашей экономики. Больше всего каждую компанию интересуют поставки и потребления сырья. Отношения с Китаем, восточными соседями практически сошли на нет", – отметил он.

По словам Варкулявичюса, бизнес видел кризисы 1997 и 2009 г., поэтому попытается приспособиться к грядущему.

"Отдельные секторы – транспорт и туризм - почувствуют большой спад и, наверное, быстро не восстановятся, строительный сектор связан с ростом цен на материалы. Тут нужно регулирование в сфере госзакупок, ведь это сфера больших оборотов и занятости", – заметил президент ассоциации.

Представитель Creditinfo Lietuva Рояка отметила, что больше всего проблем сейчас у транспортного и строительного секторов.

"Мы видим это по сокращению оборотных средств, опозданиям с расчетами. С самыми большими вызовами сталкиваются транспортный и строительный секторы, у них растут расходы. В производственном секторе сталкиваются с подорожанием сырья", – сказала она.

Кроме того, в 2022 году, по сравнению с 2020 и 2021 г., значительно увеличилось количество банкротств, в основном это средние и малые предприятия.

Рояка прогнозирует техническую рецессию в третьем квартале 2022 года.

"Пока пугаться не стоит, но общая атмосфера не оптимистическая. К этому надо готовиться", – сказала она.

Рояка заметила, что вклады жителей также уже уменьшаются. По ее словам, жители должны ответственно подходить к тратам.

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