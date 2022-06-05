Врачи в ужасе от поведения пациентов, предлагают ввести дополнительные налоги

Жители Литвы могли бы избежать тяжелых форм заболевания и жили бы дольше, если бы принимали активное участие в превентивных программах. Сейчас семейные врачи жалуются, что устали просить пациентов прийти на проверку. Есть такие предложения, что люди, которые не следят за своим здоровьем, должны платить за это дополнительно, пишет lrytas.lt.

"Превентивные программы очень важны. От участия в них зависит показатель заболеваемости. Что заметили семейные врачи? Прямо можно сказать, люди в Литве мало заботятся о своем здоровье", – сказал президент Литовской ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас.

"Семейным врачам уже надоело звонить пациентам, уговаривать их, ибеждать прийти на проверку. Семейные врачи предлагают ввести финансовые средства побуждения к этому. Например, если человек злостно избегает участия в таких программах, он должен платить больше налог на здравоохранение. Можно рассмотреть и вопрос платы в 1-2 евро за каждый визит. Если человек участвует в программах, то ему ничего платить не надо", – предложил профессор.

По его словам, некоторые пациенты реагируют только на звонки врачей, а если звонит медсестра, то находят разные предлоги для неявки. На приглашение участвовать в программах отзывается 1/4 пациентов.

Депутат Антанас Матулас согласился с тем, что нужно искать какие-то способы привлечения людей к врачам.

"Нужны какие-то нестандартные меры, потому что сейчас эффекта нет. Мы даем бесплатно, просим: "Человек, будь живым и здоровым, прийти, можно выявить болезнь раньше" и, к сожалению, ничто не меняется, ситуация только ухудшается", – сказал депутат.

Отчет Государственной больничной кассы показал, что жители неактивно участвуют в превентивных программах. Представитель ГБК Татьяна Голубева сказала, что приходят 18% целевой популяции.

Правда, она отметила, что надо охватывать больший промежуток времени, поскольку, например, женщины участвуют в программах каждые 3 года. Превентивно проверку на рак груди прошли 26% женщин, которые могли это сделать.

Сейчас из фонда обязательного налога на здравоохранения оплачивают 5 программ. В 2022 г. на них выделили больше 30 млн. евро. Но уже сейчас видно, что все эти средства не будут использованы, потому что в программах участвуют меньше половины жителей.

Статистика не меняется уже 10 лет, сказала директор Ассоциации помощи онкобольным (POLA) Неринга Чакене.

"Участвуют 40%, информируют – до 60%. Например, в этом году информацию распространяют через инфостенды и брошюры. Разве это эффективно? Больничная касса интересовалась, почему у жителей, заболевших онкологическими заболеваниями, болезнь установили так поздно?", – вопрошала Чакене.

По данным POLA, проблема не то, что пациенты не послушные, а то, что они не получают информацию, нет централизованного механизма, который информировал бы пациента о возможности участия в превентивных программах.

"На самом деле много людей, особенно молодых женщин, которые в программе превенции рака шейки матки должны участвовать с 25 лет, слышат об этом впервые", – заметила Чакене.

Она указала и на вопрос некомпетентности врачей.

"Получают подозрительный результат анализа и говорят пациентке, что тут ничего страшного, повторим исследование через год. Три года подряд делают пробы, пока не формируется рак. Это реальные истории", – жаловалась представитель POLA.

Она указала и на проблему очередей, пациенты ждут визита 3-4 недели.

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