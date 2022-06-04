В Вильнюсе состоялось шествие Baltic pride: настроение праздничное, собралось много зарубежных гостей

В центре Вильнюса состоялось шествие фестиваля Baltic pride "За равенство и мир". В этом году в шествии участвуют тысячи людей, протестующих было очень мало, они практически не были заметны.

Перед шествием в 13 ч. у Белого моста, где состоится концерт были конные полицейские, на всем участке шествия вплоть до Кафедральной площади было несколько десятков полицейских, никаких заборов и баррикад на улицах не было.

Шествие в этом году будет более праздничным и многочисленным, чем прошлогоднее в Каунасе. Есть красочные автобусы, воздушные шары, флаги, плакатыų.

В шествии участвуют не только литовцы, но и гости из-за границы.

Группа иракцев рассказала, что они пришли в Литву прошлым летом, их недавно выпустили из Центра регистрации беженцев. Все они - нетрадиционной ориентации, поэтому на родине их ждет смертельная опасность.

"Большинство людей в Ираке гомофобы, в силу религиозных причин, гомосексуалистов там убивают", - рассказал один из них, заметив, что это была основная причина бегства из страны.

"Спасибо Литве, что приняла меня", - сказал он и выразил надежду на то, что отношение к гомосексуалистам изменится и у той части литовского общества, которая пока относится к ним враждебно.

В этом году не видно больших протестов против Baltic pride - таких, как в прошлом году в Каунасе.

В социальных сетях на молитву приглашали католиков собраться у колокольни, но за полчаса до шествия там был лишь Ромуальдас из Аникщяйского района с плакатом "Литву спасет только БОГ, если она всем сердцем обратится к нему".

Правда, он сказал Delfi, что он не поддерживает гомосексуалистов, но также выступает против тех, кто бросает в них камни.

Перед самым началом шествия пришли и несколько человек, которые собрались здесь молиться. Один из них - Шарунас - сказал, что таких парадов не должно быть.

"Полиция должна ох запрещать, беречь общество, детей от таких людей, если такие есть. Арестовывать, вести в участок, если те не подчиняются, так должно быть в нормальной стране", - сказал он.

По словам Шарунаса, 400 лет в Литве всем руководила Католическая церковь, а сейчас страна, по его словам, возвращается к варварству.

"Раньше извращения не поощрялись, за них наказывали, была статься в УК. За супружескую неверность полагалась смерть, так что ждало бы этих комсомольцев, которые тут ходят, и представить сложно. Либерализм - это возвращение к варварству. Боролись с содомией, с извращениями, которые против воли божьей. Тут проходят парады, во время которых пропагандируют извращения, их даже не пытаются скрывать. Мы хотим возвращения нормальной цивилизации, нормального порядка, чтобы страна была католической", - сказал мужчина.

Женщина, которая первый раз приняла участие в шествии, сказала, что для нее важны права человека. По ее мнению, Литве в этой области еще есть что совершенствовать.

Сауле сказала Delfi, что, по ее мнению, шествие очень важно для повышения уровня терпимости в обществе. По ее словам, Литва в этом вопросе, пусть и маленькими шагами, но идет вперед.

"Это не так называемый показ себя, это о том, что в Литве все равны и нет кого-то более равного", – заметила она.

В шествии участвовала и Нина из Украины. У себя на родине она также была активисткой ЛГБТ, участвовала в организации таких мероприятий.

"Я лесбиянка из Украины. Мне пришлось бежать из-за войны, но я рада, что нахожусь здесь, рада поддержке литовцев", - сказала она.

Люди, которые выступают против ЛГБТ, часто ссылаются на Украину, якобы там не уважают права геев. Нина сказала, что это глупости.

"В Киеве у нас каждый год проходят парады, собирается по 6000 человек. Конечно, здесь свободы еще больше, но и в Украине нас защищает полиция, - сказала она. - Большая часть людей нейтрально к нам относится, несмотря на то, что у нас христианская страна. Я бы сказала, что отношение людей нейтральное или позитивное".

Шествие по проспекту Гедиминаса шло до Белого моста. На поляне около Белого моста состоится концерт и вечеринка.

Организаторы Baltic pride - национальная организация прав ЛГБТ Литовская лига геев.

На мероприятии были и политики. Староста фракции Партии свободы Витаутас Миталас сказал, что каждый год атмосфера шествия улучшается: "Это видно, это уже больше политическая весть - Литва большое государство, в котором живет много разных людей. Необязательно отождествлять себя со всеми этими людьми полностью, но ты можешь их понять, можешь их любить. Ты тоже можешь бороться за их равные права".

Среди участников шествия была министр иностранных дел Швеции, министр экономики Аушрине Армонайте, министр юстиции Эвелина Добровольская, депутата Томас-Витаутас Раскявичюс, мэр столицы Риъемигиюс Шимашюс.

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