Какие улицы Вильнюса станут "велосипедными" - решение уже есть

Лето Вильнюс встречает обновленным и готовым к гармоничному движению на дорогах. Велодорожки дополнят велосипедные улицы, формат которых уже узаконен в Правилах дорожного движения.

Чем велодороги будут отличаться от обычных дорог? Есть три различия:



велосипедисты могут ехать по всей ее ширине, а не у правого края;

автомобилисты не могут обгонять велосипедистов, выезжая на встречную полосу;

скорость движения не более 30 км/ч.

Велодороги в Вильнюсе

1 июня в Вильнюсе появился первый знак "велодорога" на ул. М.-К.Чурлёнё (от парка Вингис до Дворца бракосочетаний). Такие же знаки появились на соседних ул. З.Серакауско, Йоваро, П.Климо и Расейню.

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Летом подготовят и другие улицы, на которых появятся велодороги. Всего их появится 10.

"На части таких улиц, например, на ул. М.-К.Чурлёнё, Геросёс Вильтес, Шалткальвю, нет возможности оборудовать отдельную велосипедную дорожку, поэтому там и оборудуют велодороги, которые станут "мостами" между велосипедными дорожками", – объяснил эксперт мобильности компании "Услуги сообщения" Эдгарас Станкявичюс.

Карту велосипедных улиц можно найти здесь https://bit.ly/vilniausdviraciugatves.

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