Коронавирус в Литве: 116 новых случаев, никто не умер

За минувшие сутки в Литве был выявлен 116 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

Впервые заразились 128 человек, повторно - 22, в третий раз - один человек. В больницах на лечении от COVID-19 находится 67 человек, из них 8 - в реанимации.

За все время пандемии коронавирусом в Литве болели 1 063 065 человек. Скончались от этой болезни 9148 человек.

В настоящее время коронавирусом больны 1711 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 55 случаев. Средний показатель заболеваемости за 7 дней составляет 108 человек.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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