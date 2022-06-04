Новое развлечение в Паланге для тех, кто не боится высоты

Колесо обозрения, установленное в Паланге, было создано специально для литовского взморья. Доставка этого сложного оборудования была непростой. Дайнюс Друнгилас заказал его в Нидерландах. Он объяснил Delfi.lt, как установили цену на услугу, почему выбрали конкретного поставщика.

Чаще всего жители интересуются, почему установлена такая плата за услугу. Глава компании Rota Fortuna Друнгилас сказал, что ориентировались на цены в Таллине, где установлено такое же современное колесо обозрения.

"Палангское колесо технологически современнее таллинского, но руководствовались эстонской ценовой практикой. Она проверена и действует", – пояснил глава компании.

Цена билета - 10 евро, за эти деньги колесо делает три круга.

Друнгилас не сказал, сколько стоило колесо обозрения, его разрабатывали специально для Паланги.

"Мы составили договор об аренде, поскольку это очень дорогое оборудование. Я не знаю, кто мог бы себе позволить его покупку. Колесо стоило несколько миллионов: только цена на материалы растет каждую неделю. Кроме того, использовалась электроника, которую сложно просто так купить на рынке. Меня не уполномочили раскрывать стоимость аренды, это коммерческая тайна", – заметил он.

Друнгилас рассказал, что поиск подходящей конструкции был долгим и нелегким, ведь колесо искали для взморья, где часто дует сильный ветер, бывают бури. Нужны были кабины с отопительной системой и кондиционерами.

"Каждый день проводят проверку всех соединений, это занимает два часа, – техническая проверка, тестирование, проверяют каждую кабину, соединения", – сказал он.

"Сегодня у нас есть 7–8 работников, всего их будет около 10. Есть и местные, и приезжая молодежь. Работает не только молодежь, есть кассиры, операторы. Нельзя не учитывать сезонность, поэтому летом, когда потоки больше, нужно больше работников, зимой будем смотреть по потребностям. Пока сложно что-то прогнозировать, ситуация трудно предсказуемая в геополитическом плане. Конечно, осенью работников станет меньше, это понятно", – заметил Друнгилас.

Голландская компания Mondial Rides за 40 лет произвела больше 70 таких колес, которые стоят в разных странах мира.

Друнгилас рассказал, что немало времени и усилий требует уборка кабин, чистка поверхностей, стекол.

По его словам, тот факт, что кабины колеса закрытые, действует на людей, которые боятся высоты, они чувствуют себя комфортнее и увереннее.

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