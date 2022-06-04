Люди купили дорогое жилье у моря и недовольны: под окнами будут загорать нудисты

Решение Палангского муниципалитета узаконить специализированные пляжи, пришлось не по душе жителям – люди, купившие жилье у моря, лишились непосредственного выхода к пляжу, пишет lrytas.lt.

"Дорогое жилье мы купили в 100 м от моря, а сейчас до общего пляжа нам придется идти почти километр", – возмущаются новоселы ул. Моло.

В последние дни муниципалитет курорта получил несколько десятков жалоб, жители заявляют, что такое распределение пляжей по назначению незаконно. Муниципалитет утвердил этот порядок в конце прошлого года. На участке от лагеря для инвалидов в Монцишкес в сторону Швянтои один за другим появились мужской, пляж, нудистский и женский, а за ним пляж для отдыхающих с животными. Длина всех этих пляжей в общей сложности 1 км.

Однако напротив этих пляжей был построен большой квартал домов, в котором 60 квартир. Запланировано строительство большого квартала. Пляжи для жителей этого квартала стали недоступны.

"Мы узнали о том, что здесь нет пляжей для семей, только увидев знаки. Обжаловать в суде решение горсовета мы уже не можем, поскольку оно было принято почти полгода назад. Представители власти по телефону говорят, что горсовет принял решение, изменить что-то уже не представляется возможным", – сказал 42-летний предприниматель из Каунаса Лаймонас Чичинис.

По его словам, проблем не было бы, если бы власти перед принятием решения посоветовались бы с жителями.

Чичинис считает, что между пляжами для нудистов можно было обустроить и общий пляж. С другой стороны, вообще странно, что такие специализированные пляжи оборудованы около жилого квартала.

"В Паланге есть пляжи у менее населенных участков. Нудистский пляж могли открыть к северу от Швянтои, около Бутинге. Кроме того, к запланированным сейчас пляжам нет никакого подъезда. Чтобы добраться до нудистского пляжа из Швянтои, надо пройти несколько километров", – сказал Чичинис.

Жители уверяют, что оборудование здесь таких пляжей является нарушением гигиенических требований. Они напомнили, что о принятии таких решений жителей муниципалитет должен уведомить за 30 дней, а при принятии решения должны учитывать пожелания и замечания жителей.

Кроме того, на пляжах должны быть туалеты с унитазами, вода, работать спасатели.

Жители требуют, чтобы муниципалитет остановил вступление решения в силу и изменил место расположения пляжей.

Заместитель директора администрации Палангского муниципалитета Виолета Стасконене признала, что об этом решении жителей не информировали.

Однако она напомнила, что неофициальный нудистский пляж здесь действовал уже , и жители знали об этом. Разница лишь в том, что сейчас установили границы этих пляжей и выделили место для пляжа отдыхающим с домашними животными.

По словам Стасконене, о принятии этого решения на сайте муниципалитета сообщалось зимой, поэтому у жителей было время для оспаривания решения.

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