Опрос, проведенный по заказу банка Swedbank, показал, что 4 из 5 жителей Литвы ищут альтернативы автомобилю.

"Лекарство от высоких цен - высокие цены, они заставляют людей менять свои привычки. Мы видим, что механизм работает", – сказал экономист банка Swedbank Витянис Шимкус.

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Больше трети участников опроса намерены отказаться от ненужных поездок. Еще столько же планируют ездить экономнее, например, не ездить на магистралях на скорости больше 90 км/ч. Каждый пятый пересел на велосипед или электросамокат, меньше 20% намерены пользоваться общественным транспортом.

Правда, менять автомобиль на более экономичный планируют только 5% участников опроса.

"С начала года цена на горючее растет, но в Литве она самая низкая в странах Балтии", – сказала представитель Литовского агентства энергетики Агне Багочюте.

После того как Беларусь продлила действие безвизового режима, часть жителей Литвы и Латвии признают, что ездят за горючим в соседнюю страну. Литр горючего в Беларуси стоит меньше евро.

Перевозчики заполняют свои баки также за границей

"Перевозчикам дешевле даже заливать горючее во Франции. Во Франции литр стоит 1,3, в Литве - 1,4 евро", – сказал гендиректор Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас.

Достигли ли цены на горючее своего максимума, пока неясно. Однако Шимкус считает, что не стоит надеяться на то, что цены в скором времени снизятся.

У политиков пока нет предложений, которые помогли бы снизить цены на горючее для жителей.

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