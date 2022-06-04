Подорожание горючего заставляет жителей пересесть на общественный транспорт и покупать велосипеды

Жители Литвы решают проблему дорогого горючего. Результаты опросов показывают, что некоторые жители отказываются от необязательных поездок или меняют автомобиль на другое транспортное средство. Экономисты считают, что на более дешевое горючее не стоит рассчитывать примерно год, пишет LNK.

Опрос, проведенный по заказу банка Swedbank, показал, что 4 из 5 жителей Литвы ищут альтернативы автомобилю.

"Лекарство от высоких цен - высокие цены, они заставляют людей менять свои привычки. Мы видим, что механизм работает", – сказал экономист банка Swedbank Витянис Шимкус.

Больше трети участников опроса намерены отказаться от ненужных поездок. Еще столько же планируют ездить экономнее, например, не ездить на магистралях на скорости больше 90 км/ч. Каждый пятый пересел на велосипед или электросамокат, меньше 20% намерены пользоваться общественным транспортом.

Правда, менять автомобиль на более экономичный планируют только 5% участников опроса.

"С начала года цена на горючее растет, но в Литве она самая низкая в странах Балтии", – сказала представитель Литовского агентства энергетики Агне Багочюте.

После того как Беларусь продлила действие безвизового режима, часть жителей Литвы и Латвии признают, что ездят за горючим в соседнюю страну. Литр горючего в Беларуси стоит меньше евро.

Перевозчики заполняют свои баки также за границей

"Перевозчикам дешевле даже заливать горючее во Франции. Во Франции литр стоит 1,3, в Литве - 1,4 евро", – сказал гендиректор Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас.

Достигли ли цены на горючее своего максимума, пока неясно. Однако Шимкус считает, что не стоит надеяться на то, что цены в скором времени снизятся.

У политиков пока нет предложений, которые помогли бы снизить цены на горючее для жителей.

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