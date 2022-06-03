Руководители Литвы в Baltic Pride участия принимать не будут

В субботнем шествии Baltic Pride депутаты массово участвовать не собираются. Только политики некоторых партий примут участие в шествии, чтобы показать свою партийную принадлежность. В шествии не планируют участвовать и главы государства. Ни президент Гитанас Науседа, ни премьер-министр Ингрида Шимоните, ни спикер Виктория Чмилите-Нильсен не смогут участвовать в мероприятии.

Пресс-секретарь спикера Илона Петрове сказала, что Чмилите-Нильсен в этот день будет находиться не в Вильнюсе.

Советник президента Ридас Ясюлёнис сказал, что глава страны в шествии участия принимать не будет. Подробности такого решения не разъясняются.

Пресс-секретарь премьера Ингриды Шимоните Раса Якилайтене сказала, что премьер в шествии участвовать не будет. У Шимоните в этот день есть другие обязательства. Однако Якилайтене подчеркнула, что Шимоните приветствует всех граждан, которые примут участие в шествии.

"Премьер всегда высказывалась за то, чтобы каждому человеку и его уникальности отдавали должное уважение. Радует, что такое шествие может проходить и проходит в Литве, что с каждым годом собирается все больше участников. Это показывает, что Литва - демократическое государство, западное государство, у жителей которого достаточно эмпатии, они не закрываются в створках своего страха, они открыты к знаниям, принимают других", – сказала она.

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