Новое развлечение школьников пугает специалистов: в Кедайняй врачей вызывали не в первый раз

В Кедайняй в больнице оказались четверо 12-летних школьников, которые, как подозревают, курили электронные сигареты. Выясняют, не было ли в сигаретах наркотиков. Это не первый случай в Кедайняй, когда в помощи нуждаются покурившие электронные сигареты школьники.

Три недели назад в Кедайняйском районе одна школьница упала в обморок и пережила клиническую смерть. Ее жизнь спасла лишь быстрая реакция учителей. Девушке стало плохо после курения электронной сигареты. На этот раз помощь потребовалась 12-летним.

"Школьнику стало плохо, он обратился к медработнику, та вызвала скорую. Подозревают, что он курил электронные сигареты. Подробностей у нас нет. Эта проблема существует во всем районе", – сказала LNK директор школы.



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"Фиксировалось нарушение сердечной деятельности, ученик сказал, что ему плохо, специалист вызвала скорую", – пояснила она.

По словам директора, плохо стало троим школьникам, а по данным полиции пострадавших было четверо (один обратился к врачам позже).

"В больницу доставили четверых детей одного возраста. У них взяли пробы на употребление наркотиков", – сказал специалист LNK.

Проверяют, не было ли в сигаретах наркотиков. Директор сказала, что дети курили еще до начала уроков, поскольку им стало плохо в 9 ч. утра.

"Нужна активная помощь родителей, мы много говорим с детьми, с учителями, но, к сожалению, некоторые родители отклоняют все доводы и заявляют, что для их детей это не проблема", – сказала LNK директор.

Директор Кедайняйской больницы сказала, что курение представляет серьезную проблему. Со специалистами согласны и совершеннолетние 12-классники из Кедайняй. Они говорят, что в ужасе от того, сколько школьников курит.

"Когда я был в их возрасте, такого не было. Я посмотрел, сейчас курят 50% 6 и 7-классников", – сказал LNK 12-классник.

"Сейчас распространены все эти жидкости. На самом деле нехорошо, что такое происходит", – вторил ему другой выпускник.

Врачи отмечают, что важно обратить внимание на первые признаки отравления во время курения.

"Когда переступают определенный порог, детям становится плохо: кружится голова, чувствуется слабость", – пояснила врач.

Мэр района провел срочное заседание.

"Я думаю, нужно больше контроля. Во время перемен видно, чем заняты школьники. Во многих школах есть видеокамеры", – заметил мэр Валентинас Тамулис.

Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что в новом учебном году этому вопросу будут уделять больше внимания.

Обстоятельства происшествий в Кедайняй расследует полиция.

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