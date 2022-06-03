Когда в Литве начнут копать первую картошку

В Литве началось календарное лето, не за горами тот день, когда начнут копать первую картошку. В прошлом году первая картошка появилась 9 июня в магазинах сети Maximа. Сейчас в магазинах есть первая картошка из Греции, а вот литовского урожая придется подождать.

"В этом году поставщики сказали, что картошку придется ждать до середины июня", – сказала пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене.

Фермер Римантас Жебраускас сказал, что в этом году вызовом были майские заморозки.

"Заморозки на 10 дней отсрочили сбор урожая, скажутся они и на размере картошки", – сказал фермер.

У него в хозяйстве оборудована специальная технология, защищающая от заморозков.

"Мои картофельные поля занимают такую территорию как 11 футбольных стадионов, представляете, на такой территории мы должны устроить дождь", – рассказал Жебраускас.

"Мы начинаем посев картошки в январе в специальных ящиках. Специально установленные над ними лампы дают необходимый свет. Проросший картофель сажают почти вручную. Работники аккуратно перекладывают картошку в сеялку, чтобы не сломались ростки. Обломанный росток продлевает срок роста на 7 дней", – объяснил технологию Жебраускас.

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