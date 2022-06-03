Прогноз: на следующей неделе погода улучшится

В субботу пройдут летние дожди, а с воскресенья установится сухая погода.

В ночь на 4 июня без осадков, местами возможен туман. Температура составит 5–10 градусов тепла.

4 июня во многих районах пройдут сильные дожди, местами с грозами. Температура днем 18–23, у моря 15–17 градусов тепла.

В ночь на 5 июня местами пройдут дожди, кое-где прогнозируют туман. Ночью будет 5–10, днем 17–22, у моря 14–16 градусов тепла.

6 июня в Литве без осадков. Ночью будет 6–11, днем 18–23 градусов тепла.

7 июня днем пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ночью будет 7–12, днем 20–25 градусов тепла.

В ночь на 8 июня во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами с грозами. Ночью будет 10–15, днем 20–25, на западе 16–19 градусов тепла.

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