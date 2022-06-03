Экс-президент Литвы о звонках Путину: это звонки террористу

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте жестко оценила звонки некоторых лидеров западных стран президенту России Владимиру Путину, назвав их звонками террористу..

"Я, наверное, прямо скажу, поскольку сейчас могу говорить прямо и открыто, поскольку не занимаю никакой пост, я говорю прямо: звонки террористу, убийце и агрессору, они и должны оцениваться как звонки террористу", - сказала Грибаускайте в интервью LRT.

Экс-глава страны повторила и высказанную ранее мысль о том, что Путина можно остановить только на поле брани.

"Когда идет война, переговоры не ведутся, идет война. Я с самого начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле брани. А это значит, напрямую участвовать в этом или как мы называем foot on the ground (солдатами на территории Украины - Delfi) или путем предоставления адекватного, необходимого, современного оружия. Пока выбрали второй путь, но он проходит с опозданиями, поставляют недостаточно современное оружие, последствия этого мы видим. Мы видим, что Россия медленно, но пробивается в восточной части вперед, в обоих направлениях, а в том числе и украинцы несут огромные потери - как людей, так и техники", - сказала Грибаускайте.

Она уже ранее называла Россию террористическим государством.

"Мы находимся рядом с Беларусью, с Россией, поэтому все чувствуем сразу, быстро и реалистичнее, чем дальние соседи, наши партнеры на Западе. Поэтому повторяется ситуация - если ты дальше, тебя это не касается", – сказала она.

"Когда видишь характер агрессии, возникает параллель с 1939 годом, перед Второй мировой войной, когда европейские страны, большая их часть, старались потакать агрессору, не видеть происходящее, отдать агрессору часть Чехословакии. Мы видим и слышим тот же лейтмотив в Европе. К сожалению, Европа не научилась на своих же ошибках. Мы видим, что те же ошибки растут как грибы после дождя. И надо напоминать историю, наш опыт", – заметила Грибаускайте.

"Санкции в принципе как демонстрация политического наказания, это пытаются делать западные страны и мы. К сожалению, на Россию одними экономическими санкциями не подействуешь, она сама может перенести очень серьезные экономические санкции, и ее жители тоже", – продолжила экс-президент.

Она считает, что санкции не дадут быстрого эффекта.

"Тем более., что санкции "дырявые", их вводят не сразу и еще с такими некрасивыми публичными прениями. Иногда создается такая картина, что это наносит больше вреда, чем приносит пользы нашей репутации, репутации Запада", – сказала Грибаускайте.

"Санкции будут действовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, на быстрый эффект мы не можем рассчитывать", – продолжила она.

Грибаускайте критиковала западных лидеров и за то, что они так медлят с оказанием Украине помощи оружием.

"К сожалению, сейчас, особенно в Европе, доминирует оглядывание через плечо, боязнь своей тени. Это настраивает на неприятный лад. Видно, как лидеры пытаются что-то промычать, объяснить, только потому, что принимаются смелые решения в помощь соседу. Потому что Украина борется не только за себя, а за безопасность всей Европы. И это прямая обязанность европейских лидеров. К сожалению, мы видим трусость", – заметила она.

"Такие уступки, боязнь принятия решений стоят крови, больших человеческих потерь в Украине, стоит большого ущерба нашей репутации, репутации Запада. Этим пользуется Путин. Он видит проявление трусости, видит отсутствие сопротивления. И продолжает делать, что хочет. Мы это видели и после оккупации Крыма и после оккупации части Грузии в 2008 году. Мы, Запад, своим таким страхом и взрастили путинскую агрессию", – считает экс-президент.

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