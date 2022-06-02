В Литву по программе НАТО прибыла ротационная смена португальских военных

В Литву в четверг прибыла ротационная смена португальских военных.

Как сообщают Вооруженные силы (ВС) Литвы, португальское подразделение морской пехоты численностью около 150 человек разместится на полигоне им. бригадного генерала Повиласа Плехавичюса в Кайряй.

Португальские военные будут тренироваться на совместных учениях с подразделениями пехотной бригады Zemaitija им. Великого гетмана Литовского Йонаса Каролиса Ходкявичюса, Сил специальных операций и ВМС до конца августа, говорится в сообщении.

Ротационные силы Португалии прибывают в Литву в рамках программы НАТО "Меры обеспечения" (Assurance Measures) 2015 года. Эта программа охватывает воздушные, морские и наземные мероприятия в странах НАТО в Центральной и Восточной Европе и была утверждена после аннексии Крыма.

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