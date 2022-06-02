Концерт Kalush Orchestra переносят на арену "Жальгирис"

16 июня на каунасской арене "Жальгирис" состоится концерт в поддержку Украины "Я - Украина". На нем выступит победитель "Евровидения" Kalush Orchestra.

После того как в обществе встал вопрос, может ли концерт в поддержку Украины проходить на арене Avia Solutions Group, представители Kalush Orchestra вместе с организаторами решили перенести мероприятие на арену "Жальгирис" в Каунасе.

Организаторы информируют, что тем, кто уже купил билеты, предложат приехать с ними в Каунас или вернут деньги.

Статьи по теме: Победитель "Евровидения" Kalush Orchestra в июне даст концерт в Вильнюсе

Сразу после победы на "Евровидении" группа Kalush Orchestra сообщила, что выступит в Литве 16 июня.

Половину всей выручки от продажи билетов на концерт его организатор - портал Delfi - переведет фонду "Я - Украина", основанному посольством Украины в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!