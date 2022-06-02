После того как в обществе встал вопрос, может ли концерт в поддержку Украины проходить на арене Avia Solutions Group, представители Kalush Orchestra вместе с организаторами решили перенести мероприятие на арену "Жальгирис" в Каунасе.
Организаторы информируют, что тем, кто уже купил билеты, предложат приехать с ними в Каунас или вернут деньги.
Сразу после победы на "Евровидении" группа Kalush Orchestra сообщила, что выступит в Литве 16 июня.
Половину всей выручки от продажи билетов на концерт его организатор - портал Delfi - переведет фонду "Я - Украина", основанному посольством Украины в Литве.
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