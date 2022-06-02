Президент Литвы: призывы перевозить зерно через Беларусь несовместимы с санкционной политикой ЕС

Президент Гитанас Науседа заявил, что призывы представителей бизнеса о перевозках украинского зерна через Беларусь являются несовместимыми с санкционной политикой Евросоюза в отношении Минска.

"Я не думаю, что это возможно, так как подобные призывы совершенно несовместимы с санкционной политикой Евросоюза", - заявил президент.

"Мы приняли очень ясные санкции в отношении белорусского режима и должны их соблюдать. Не вижу ни единой причины, по которой белорусский режим должен оцениваться более позитивно. Даже наоборот - после оценки их поведения в последнее время, я думаю, что мы должны сохранить принципиальную позицию, и не может быть никаких разговоров о смягчении санкции в отношении Беларуси. Это государство, которое заодно с Россией", - отметил он.

Представители Клайпедского порта заявили, что транспортировка зерна через Польшу не использует всех возможностей порта. Компании полагают, что эффективная логистики возможна только через Беларусь - в таком случае порт сможет отгружать около 10 млн тонн зерновых, а при перевозках через Польшу - только около 1 млн, сообщает Verslo zinios.

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