Цена на бензин местами превышает 2 евро за литр – благоприятных прогнозов у аналитиков нет

Лето начинается с невеселых новостей для водителей, на некоторых заправках в Литве цена на бензин выросла до 2 евро. Аналитики и представители бизнеса говорят, что скачки цен еще будут, а цены на горючее могут остаться высокими и в долгосрочной перспективе.

Сеть АЗС Circle K на своем сайте сообщает, что 1 июня бензин A95 марке milesPlus в Вильнюсе, на ул. Жадейкос стоил 2,088 евро, а A98 milesPlus в Каунасе, на ул. Йонавос – 2,098 евро.

На сайте degalukainos.lt сказано, что на АЗС Jozita в Каунасе, на ул. Йонавос, бензин A98 марки стоит 2,02 евро, а A95 в Шилуте, Шилале и Клайпеде – 2,04 евро.

АЗС Saurida в Вильнюсе и Каунасе продает бензин А95 по 2 евро за литр. Бензин подорожал и на других АЗС.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что не полнит таких цен на бензин в Литве. По его словам, один из факторов роста цен - рост потребления.

"Есть, вероятно, и аспект сезонности. Если дизельное топливо, мазут - зимние виды, то бензин - летний, если посмотреть, что происходит на Западе. Спрос на бензин увеличивается летом, когда люди больше ездят на автомобилях", – сказал экномист.

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас сказал, что вообще цены на горючее увеличились потому, что нефть подорожала до 120 долларов США за баррель. Сейчас цена снова снижается.

"Почему бензин? Он у нас дороже из-за акцизной политики. Правда, из-за войны временно повышалась цена на дизель", - напомнил он.

Исполнительный директор Литовского союза АЗС Видас Шукис отметил, что цены на нефть снижаются. Но он заметил, что цена на бензин зависит от разных факторов.

"Изменилась ситуация на рынке бензина, увеличилась потребность, вот и выросла цена. Я не вижу никаких неожиданных изменений", – сказал он.

Повилаускас сказал, что будущие цены на горючее зависят от самих потребителей.

"Говорили о том, когда водители начнут меньше ездить. Несколько лет назад этот порог был 1,6 евро, был 1,8, а сейчас у нас 2 евро за литр. Вопрос, когда во всем мире люди станут меньше пользоваться автомобилями. Если ничего не изменится, цена будет расти", – сказал экономист.

"Пока запасы горючего невелики, а потребление высокое. (...) Еще немало в будущем будет проблем с поставками. Есть беспокойные сигналы с рынка горючего, они касаются повышения цен", – прогнозировал экономист банка SEB.

Однако он отметил, что актуальные проблемы всегда стараются быстрее разрешить, и напомнил о намерениях ОАЭ увеличить нефтедобычу.

По словам Дубниковаса, увеличить добычу планируют и страны ОПЭК.

Шукис заверил, что сами АЗС не очень могут влиять на цены.

"Люди думают, что владельцы заправок регулируют цену как минимум в пределах евро – якобы маржа - это евро, у нас спрашивают, почему мы не можем снизить цену на 50 центов. Это абсолютный космос, люди не ориентируются в ситуации. В последнее время наша маржа - это 10 центов", – сказал он, сказав, что у АЗС нет возможностей в такой значительной регулировке цен.

Шукис отметил, что рычаги давления есть у государства, помог бы отказ от биодобавок.

"В Европе практически не осталось ни одной страны, которая как-то не регулировала бы цены на продукты и энергоресурсы - не только газ, но и горючее", – сказал Шукис.

Дубниковас считает, что единственная мера, которую могло бы принять государство - субсидии. Но неизвестно, сколько будет длиться война в Украине, поэтому это будет неподъемной ношей для бюджета.

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