Подробнее об этом и в целом о ситуации на линии фронта — в репортаже и интервью с нашим коллегой Евгеном Назаренко, который в настоящее время находится на Донбассе.

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

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