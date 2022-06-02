Представитель ESO Ренальдас Радвила отвечает на самые распространенные вопросы потребителей.
Какая компенсация ждет жителей?
Потребителю надо знать, что размер компенсации зависит от цены за 1 кВт/ч независимого поставщика, которого он выбрал.
После применения компенсации цена не может быть ниже 24 цт/кВт, а компенсация не может быть больше 9 цт/кВт.
Например:
Цена выбранного поставщика составляет 31 цт/кВт, значит, компенсация будет 7 цт/кВт, потребитель платит 24 цт/кВт.
Если цена составляет 40 цт/кВт, то компенсация будет равна 9 цт/кВт, а окончательная цена – 31 цт/кВт.
Если цена составляет 24 цт/кВт или меньше, то компенсация не полагается.
Как долго жителям будут платить компенсацию за газ и электричество?
Компенсации за электричество и газ жителям будут платить с 1 июля по 31 декабря 2022 г.
Кто из потребителей может рассчитывать на компенсацию? Получат ли компенсацию те, кто не выберет независимого поставщика?
Компенсацию получат частные потребители и другие потребители электроэнергии, у которых есть право на тарифы для частных потребителей (например: жилтоварищества, администраторы жилых домов). Компенсацию получат как те, кто выбрал частного поставщика, так и те, кто пользуется услугой гарантийной поставки.
Что надо делать, чтобы получить компенсацию?
Ничего делать не надо. Размер компенсации будет указан в счете.
Увидят ли жители в счете размер компенсации?
Да, размер компенсации можно увидеть в счете. Он будет указан в отдельной строке. Однако компенсация будет указана в счете за следующий месяц. Например, компенсацию за июль укажут в счете за август, а за август - в счете за сентябрь и т.д.
Как применяется компенсация в случае использования двойного тарифа?
Если клиент пользуется планом двойного тарифа, то компенсацию будут применять отдельно к каждой зоне. Например, если дневной тариф 33 цт/кВт, то к нему применяется компенсация 9 цт/кВт, а если ночной - 24 цт/кВт – то компенсация применяться не будет.
Будет ли действовать компенсация, если тариф 24 цт/кВт или меньше?
Нет, в этом случае компенсация не полагается.
Полагается ли компенсация потребителям, которые сами участвуют в производстве электричества?
Да, такие потребители смогут пользоваться компенсацией.
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