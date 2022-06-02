Министр финансов Литвы: высокая инфляция может сохраняться всё лето

В мае предварительная инфляция перевалила за 18%, в связи с этим министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что высокая инфляция сохранится и летом.

"Неопределенность на рынках очень высока и сказать точно, как будет, никто не может. Ожидается, что инфляция может длиться всё лето, как из-за сравнительной базы, так и из-за недавно принятых решений, так как в любом случае, как на инфляцию, так и на экономические показатели оказывает влияние то, что происходит в Украине", - отметила министр в интервью информационному радио Ziniu radijas.

Г. Скайсте подчеркнула, что инфляция является рекордной по всему ЕС и еврозоне, больше всего она ощущается в странах, которые сильно связаны с экономикой Украины, Беларуси и России.

"В этом, должно быть, страны Балтии являются рекордсменами, а в Эстонии самая высокая инфляция по ЕС, также в Литве и в Латвии - достаточно высокая. Две трети этой инфляции обусловлены именно внешними факторами", - заявила министр.

Для смягчения последствий инфляции с 1 июня введены новые социальные выплаты, однако Г. Скайсте не исключает, что осенью может возникнуть необходимость в новых мерах, если война затянется, пакеты санкций будут разрастаться и воздействие на показатели инфляции увеличится.

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