После открытия Руднинкайского полигона министр обороны успокаивает жителей: лес вырубать не будут

После открытия Руднинкайского полигона (Шальчининкайский район) министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заверил, что открытие было лишь символическое. По словам министра, полигон еще надо подготовить, провести разметку и обустроить инфраструктуру.

"Это символическое открытие, полигон еще надо подготовить, разметить, создать инфраструктуру, ее будут развивать постепенно. Но там уже есть небольшое стрельбище, есть возможность для маневров. Когда появится разметка, полигоном смогут пользоваться", – сказал LRT Анушаускас.

Анушаускас заметил, что пока на полигоне будет проводить учения Служба общественной безопасности, позже территорию подготовят для использования армией.

"Администрация общественной безопасности останется. У нас будет возможность обновить инфраструктуру, поскольку к военному полигону требования иные нежели к полигону для службы общественной безопасности", – прибавил он.

Жители Шальчининкайского района опасаются, что после того как в Руднинкай появится полигон, они не смогут собирать в лесу грибы и ягоды. Министр на это ответил, что на охраняемых территориях никакой военной деятельности не будет, их смогут посещать жители.

"Конечно, некоторые территории станут недоступны. Я думаю, люди и прежде не все знали, есть часть территории, которая не была разминирована, там немало невзорвавшихся снарядов. Армия должна будет очистить территории, люди, которые посещали эти участки, возможно, о таком риске ничего не знали, но сейчас территория размечена, люди будут информированы. В то время, когда в лесу не будет учений, стрельбы, можно будет посещать территории, как и те участки, где не будет военной деятельности", – заметил Анушаускас.

Министр акцентировал, что на полигоне лес вырубать не будут.

"Лес точно не будут вырубать, это охраняемая территория. Честно говоря, армии чистое поле не нужно, нужны самые разные условия", – продолжил он.

Напомним, что военный полигон в Руднинкай был и в советское время.

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