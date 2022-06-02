Министр финансов отклоняет критику в связи с уменьшением налога на недвижимость для богатых

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отклоняет критику в связи с уменьшением налога на недвижимость для богатых после введения всеобщего налога на недвижимость. По нынешним подсчетам, люди, располагающие дорогой недвижимостью, после изменения налогообложения будут платить меньший налог, чем сейчас. Министр сказала, что размер тарифа могут устанавливать сами муниципалитеты, поэтому ситуации будут разные.

"Те, кто сегодня платит налог на недвижимость, это люди, у которых есть много недвижимости. Например, у первых 50 человек, которые платят самый большой налог, в среднем есть по 40 объектов недвижимости. Абсолютное их большинство использует недвижимость в коммерческих целях. Это значит, что они сдают недвижимость в аренду", – сказала Žinių radijаs министр.

По ее словам, именно в вопросе налогообложения недвижимости, которое используется в коммерческих целях, слово будет за муниципальной властью, она и будет назначать тариф.

"Это значит, что самоуправление может облагать коммерческую недвижимость тарифом в размере 0,1-3%. Это будет решением самих муниципалитетов", – заверила министр.

Напомним, что всеобщий налог на недвижимость, предложенный Минфином, будет связан с местом, где человек декларировал место жительства. Имущество будет облагаться прогрессивным тарифом - с учетом стоимости недвижимости, установленной путем массовой оценки.

Предлагают облагать налогом каждый объект в отдельности, а налог на основное жилье будет зависеть от медианы стоимости недвижимости в конкретном муниципалитете. Если жилье не дороже медианы, налог составит 0,03%, если цена составляет 1-2 медианы – 0,06%, а больше двух медиан – 0,1%.

Скайсте заметила, что налог будет зависеть от тарифов, которые выберет муниципалитет.

Если парламент примет этот порядок, то первые декларации жители получат 1 марта 2025 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!