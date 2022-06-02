В литовской полиции работают 13 беженцев из Украины

В литовской полиции работают 13 беженцев из Украины, все эти люди работают в основном в Центрах приема беженцев.

Департамент полиции сообщает, что украинцы выполняют и другие функции – вместе с литовскими полицейскими участвуют в допросах, превентивных беседах, выполняют другие необходимые работы.

Украинцы работают в Вильнюсском, Паневежском, Алитусском, Клайпедском и Шяуляйском округах.

В среду с украинцами встретился генкомиссар Литвы Ренатас Пожела и его заместитель Саулюс Тамулявичюс. На встрече обсуждались условия их работы и функции, которые выполняют украинцы.

Согласно сообщению, украинцев ознакомили с работой литовской полиции, они посетили антитеррористический отряд "Арас".

Сейчас в Службе занятости зарегистрированы 6300 беженцев из Украины. За три месяца в Литве трудоустроены 6800 украинцев.

С начала войны в Украине в Литву приехали почти 55 000 беженцев из этой страны (больше 21 000 из них - несовершеннолетние).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!