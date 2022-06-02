В выходные в Вильнюсе перекроют большую часть улиц в центре

В Вильнюсе жителей и гостей столицы ждут временные изменения в движении общественного транспорта, на некоторых маршрутах будут курсировать более вместительные автобусы, а 4 июня ждут ограничения движения, пишет madeinvilnius.lt.

По мере приближения Дня отца планируется сделать более удобное сообщение на маршрутах, ведущих к вильнюсским кладбищам.

Что изменится?

4-5 июня автобусы 88 маршрута будут заезжать на кладбище Лепинес;

4-5 июня будут курсировать более вместительные автобусы 37 и 63 маршрутов;

1-5 июня в Вильнюсе проходят мероприятия Baltic Pride "Свобода быть самим собой". В городе пройдет не только масса мероприятий, но и шествие, во время которого будет ограничено движение на некоторых центральных улицах.



4 июня с 12 до 16 ч. изменятся трассы автобусов 10, 11, 33 и 89 маршрутов, а также их расписания;

4 июня возможны сбои в расписании автобусов и троллейбусов, которые пересекают проспект Гедиминаса и ул. Ю.Тумаса-Вайжгантаса – автобусов

1G, 3G, 22, 40, 43, 53, 73 и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 17.

Движение будет временно закрыто на ул Упес - 4 июня с 8 до 24 ч, 4 июня с 13.30 до 16 ч. на ул. Тилто, Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё, 4 июня с 14.30 до 16 ч. на проспекте Гедиминаса и ул. Ю.Тумо-Вайжганто.

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