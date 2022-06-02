В Вильнюсе открылся второй ромский ресторан

Два года назад в Вильнюсе открылся первый ромский ресторан. 1 июня его владельцы Иштван Квик и Веслав Дудзинский открыли второй ресторан. На церемонию открытия съехалось множество известных в Литве людей.

Семейный ресторан Salote NAMOSS находится в Пилайте у озера Салоте. Поскольку это место для всей семьи, было решено открыть этот ресторан в Международный день защиты детей. На открытие приехали целые семьи.

"Это семейный ресторан. Для ромов семья очень важна. Наверное, каждый, у кого есть друзья ромы, знает, что у нас дома всегда, как в ресторане – много людей, много еды. Это не только встречи за столом, это совместное пребывание, с разговорами, шутками, музыкой и танцами. Мы хотели создать что-то похожее. Эту идею передает и название ресторана – NAMOSS. Может, кому-то не понравится, что мы исказили литовское слово, но ведь namoss звучит почти как mamos. Это и хотим донести до клиентов – здесь уютно, как дома у мамы", – сказал Квик.

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В новом ресторане работают не только ромы. Здесь работают и беженцы из Украины. "В нашем ресторане может найти работу всякий человек, который хочет работать. Мы с удовольствием протянули руку помощи украинцам. Здесь работают люди, а не национальности, говорим мы с Иштваном. Для нас это важно", – сказал Дудзинский.

Первый ресторан Gypsy Lounge and Grill работает в Старом городе, в нем по выходным дням можно услышать живую музыку.

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