Янина из Дзукии уже знает, каким будет лето: многих прогноз разочарует

"Не могу сказать, что лета вообще не будет, но оно будет больше похоже на то, что мы привыкли называть осенью", – сказала Янина Янушаускене из Марцинкониса. По ее словам, больше теплых дней будет в конце июля-начале августа.

"В этом году лето не будет таким приятным, как хотелось бы. Будут и теплые дни, но их будет немного. Дожди с мая перекинутся на июнь. Дожди будут идти еще неделю, в начале июня возможны и заморозки. А в июле, когда отмечают день семи спящих отроков (10 июля), снова пойдут дожди", – не радовала прогнозом Янина.

По ее словам, природа показывает, что дожди прекратятся только с 15 июня.

"А на Ивана Купалы снова погода испортится. Будут теплые дни, но их не будет много, как все думают", – сказала Янина.

Она убеждена, что этим летом не будет долгих сухих и солнечных периодов.

"Разве что в конце июля и в начале августа увидим нечто подобное", – обнадежила Янина.

На вопрос, придет ли после такого лета ранняя осень, она ответила, что лето будет почти таким, какой бывает осень, в начале июня погода будет сентябрьская.

"Даже в солнечные дни ветер не даст почувствовать лета. Об осени будут напоминать утренние туманы. Обычно они бывают с середины июля, а сейчас начались в мае. Сейчас солнце встает рано, долго бывает светло, но мы этого не чувствуем. Лето бывало, когда утром встаешь и слышишь щебет птиц. А в этом году птицы летают, но щебечут меньше. Даже кукушки почти не было слышно, а ведь я живу у самого леса", – рассказала о своих наблюдениях Янина.

Она напомнила, что для хорошего урожая грибов нужны дожди и тепло.

"Я не могу сказать, что грибов не будет. Будет, но не так много, как хотелось бы. Земля всю зиму и в начале лета была сухой. Заморозки продолжались всю весну. Сейчас идет дождь., но он больше напоминает осенний, он не теплый. Для грибов нужно больше тепла, нужен мягкий летний дождь", – заметила Янина.

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