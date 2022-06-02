В Клайпеду пришел крупный груз газа из США

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) пришел крупный груз газа из США. Это первый груз СПГ в июне.

По данным BNS, груз предназначен для предприятия Ignitis контролируемой государством группы Ignitis grupe.

Газовоз Isabella под греческим флагом со 165 тыс. кубометров газа в среду вечером зашел в Клайпедский порт и пришвартовался у судна-газохранилища Independence, показывают порталы наблюдения за судами marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com.

Как ранее сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta, газовоз прибыл с завода по сжижению газа Sabine Pass в Луизиане, США, который контролируется американской компанией Cheniere Energy.

После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, вся потребность страны в газе удовлетворяется через Клайпедский терминал СПГ. На него ежемесячно приходит по три крупных партии СПГ.

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