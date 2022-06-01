В июле-декабре прошлого года импорт газа в Литву сократился на треть

В Литву во втором полугодии прошлого года было импортировано почти на 32% меньше природного газа, чем за такой же период 2020 года, а его потребление сократилось на четверть.

В июле-декабре прошлого года в Литву было импортировано 10,47 тераватт-часов (ТВтч) газа - на 31,8% меньше, чем в тот же период в 2020 году, из которых 1,35 ТВтч было экспортировано в другие страны Евросоюза - объем экспорта снизился на 75,2%, сообщает Государственный совет по регулированию энергетики.

В июле-декабре по газотранспортной системе было транспортировано 23,65 ТВтч газа - на 22,6 меньше, а его транзит вырос на 2,6% до 12,88 ТВтч. Выручка Amber Grid от передачи газа выросла на 10% до 23,1 млн евро.

Потребление газа за это время было на 25,3% ниже и составило 9 326 ТВтч.

В июле-декабре прошлого года на Клайпедском терминале сжиженного природного газа (СПГ) было регазифицировано 6 982 ТВтч природного газа - на 35,6% меньше, чем в 2020 году, выручка от газификации СПГ снизилась на 20,3% до 16,941 млн евро.

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