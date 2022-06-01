Правительство Литвы одобрило расширение системы автоматов по приему тары

Правительство Литвы 1 июня одобрило расширение системы автоматов по приему тары, в систему включат упаковки от крепких алкогольных напитков.

Министерство охраны окружающей среды по сути одобряет проект, но предлагает усовершенствовать его.

По данным министерства, автоматы для приема тары сейчас не приспособлены для принятия такой тары – они не могли бы принять 60% их видов.

Министерство предлагает включить в систему тару от крепких алкогольных напитков, вина и алюминиевой тары и PET-упаковки от коктейлей. Автоматы по приему тары принимали бы тару от 100 мл до 3 л.

Министерство уточнило, что такую тару будут принимать с 2023 года. По данным за 2020 г, на рынке было 3,5 млн. тонн такой тары, которая сейчас не попадает в автоматы для приема тары.

Сообщается, что после вовлечения в систему всей тары, ее количество увеличится больше чем в 4 раза, потребуется больше места для ее складирования в местах торговли – потребуется до 2000 кв. м дополнительной площади.

После расширения системы депозита, в автоматах по приему тары и в контейнерах соберут 81,3% такой тары, а только в контейнерах – 73,1%.

Расходы на оборудование автоматов и присмотр за ними увеличатся на 8 млн. евро, а все расходы, связанные с расширением системы, составят 146–165 млн. евро за 20 лет. Потребуется и 1,5–2 млн. евро на обновление помещений администратора системы депозита. Производителям и импортерам дополнительно придется тратить на тару около 4–5 млн. евро в год.

Сейчас автоматы по приему тары принимают бутылки из-под пива, сидра, воды, кваса и др. безалкогольных напитков.

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