Глава КНБО Сейма Литвы: в НАТО появляется все больше понимания того, что в странах Балтии нужны бригады

В НАТО появляется все больше понимания того, что союзнические силы передового базирования в странах Балтии нужно увеличить до размеры бригады, говорит председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

По его словам, сейчас ведутся очень интенсивные переговоры, чтобы придать ускорения в этом направлении на саммите Альянса в Мадриде 29-30 июня.

"Ежедневно ведутся очень интенсивные переговоры. Можно сделать вывод и ощущение такое, что внутри НАТО растет осознание того, что в странах Балтии, находящихся в геополитически чувствительной зоне из-за Сувалкского коридора, должны быть подразделения численности бригад. Это отрадно и побуждает работать над тем, чтобы это стало реальностью", - сказал BNS в среду Касчюнас.

В 2017 году международные батальоны союзников были развернуты в Литве, других странах Балтии и Польше. Укрупнение их до подразделений размером с бригаду увеличило бы численность союзнических войск в стране в несколько раз.

Члены КНБО в среду заслушали информацию о подготовке к встрече глав государств и правительств стран НАТО.

Это также будет обсуждаться на созываемом в четверг Госсовете по обороне.

Литва надеется, что силы союзников будут укрупнены до размеров бригады в основном за счет немецких военнослужащих и техники.

В настоящее время Германия возглавляет передовой батальон НАТО в Литве.

"Мы видим, что лидерство Германии в нашем регионе укрепляется, и приветствуем его. Мы действительно работаем на разных политических уровнях, чтобы вместе вырасти до бригады", - говорит Кащюнас.

По его словам, в НАТО также понимают необходимость укрепления противовоздушной обороны (ПВО) стран Балтии.

"Напомню, комитет попросил Министерство обороны подготовить полную концепцию ПВО. Естественно, она должно быть интегрировано в общую архитектуру НАТО – что мы можем сделать на национальном уровне, что мы можем сделать с нашими соседями - странами Балтии и поляками, и что нужно будет сделать НАТО. Мы идем к такому системному подходу. У нас будут хорошие новости в этой области", - сказал председатель КНБО.

Новая концепция безопасности должна быть принята на саммите НАТО в конце июня.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, посетивший Литву в конце мая, заявил, что Альянс увеличит свои силы на восточном фланге, но не назвал конкретные военные единицы.

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