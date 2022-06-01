Из Украины в Литву прибудет поезд с растительным маслом

На этой неделе в Литву должен прийти четвертый тестовый поезд из Украины, который везет в контейнерах подсолнечное масло, сообщили BNS в компании Литовских железных дорог (ЛЖД). Оно должно быть вывезено в Европу через Клайпедский порт.

Сейчас поезд находится на территории Польши, в Литву он должен прибыть на этой неделе.

"Из Украины в Литву следует поезд с 44 специально приспособленными контейнерами с растительным маслом. Вчера ночью он пересек украинскую границу и в настоящее время следует через Польшу. Планируется, что на этой неделе он прибудет в Шештокай, отсюда груз будет доставлен в Клайпеду", - сообщила в среду BNS руководитель Отдела по связям с общественностью ЛЖД Лаура Габрилавичюте.

Отгрузкой масла в Клайпедском порту займется одна из крупнейших стивидорных компаний Bega. Отсюда масло, скорее всего, отправится на европейские рынки, говорит глава компании.

"Пока еще накапливаются его партии, куда оно отправится, мы еще не знаем, скорее всего, в Европу", - сказал BNS в среду генеральный директор Bega Лаймонас Римкус.

Bega также отгружает зерно, которое везут из Украины в Литву тестовыми поездами - двумя поездами уже доставлено около 2,8 тыс. тонн зерна.

Из-за войны, развязанной Россией, Украина не может вывезти через свои порты около 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и попросила помощи у Евросоюза.

Первый тестовый поезд с кормовой добавкой лизина для скота прибыл в Литву из Украины 19 мая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!