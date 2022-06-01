Скончался дирижер, лауреат Нацпремии Литвы Повилас Матайтис

Повилас Матайтис, лауреат Литовской национальной премии в области культуры и искусства, дирижер, хоровой дирижер и педагог, скончался в понедельник на 89-ом году жизни, сообщило Министерство культуры.

"Литва потеряла исключительную личность, которая основала Литовский фольклорный театр, ставший особым явлением в культуре нашей страны", – написал министр культуры Симонас Кайрис в письме соболезнования.

По его словам, Матайтис получил признание не только в Литве, но и за границей, деятельность маэстро охватывала очень широкое поле: он не только собирал фольклор, ставил спектакли, ставил и писал сценарии, но и уделял много времени и сил преподаванию.

"В своем творчестве Повилас Матайтис мастерски сочетал народные традиции и современную сценографию, возрождая забытые пласты литовской культуры, способствуя тем самым сохранению нашей исторической памяти. Я выражаю искренние соболезнования семье скончавшегося и всему культурному сообществу нашей страны", — заявил министр.

Матайтис родился в 1933 году в Йонишкисском районе. По первой профессии он был экономистом, но в 1963 году окончил Литовскую консерваторию по специальности хоровой дирижер.

Матайтис стажировался в тогдашней консерватории им. Н. Римского-Корсакова в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург — BNS), работал в Вильнюсском культурно-просветительском училище, Вильнюсской музыкальной школе имени Й. Таллата Келпши, был руководителем Смешанного хора Республиканского дома учителя.

В 1985–1989 годах преподавал в тогдашней Литовской консерватории (ныне Литовская академия театра и музыки), а в 1990–1993 годах — в Вильнюсском университете.

В 1983 году Матайтис был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств, в 1988 году - Государственной премии Литвы, в 1998 году - медали I степени Ордена им. Великого князя Литовского Гедиминаса, в 2010 году – Литовской национальной Премии в области культуры и искусства.

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