В Биржайском районе обнаружен топорик, которому 13 000 лет

В 2014 году совершенно случайно в Биржайском районе, в деревне Парупе, был обнаружен топорик, которому 13 000 лет. Это самая древняя археологическая находка в Литве. Сейчас этот уникальный исторический экспонат можно увидеть в музеях.

Исследования позволяют предположить, что место, где был обнаружен топорик, было удобным для стойбища первобытных людей.

Топорик был сделан из рога северного оленя. Топорик типа Лингби, скорее всего, был утерян во время охоты. Но точную причину - почему и как был утерян топорик, мы уже не узнаем.

Этот топорик с 1 июня до 31 августа лета можно будет увидеть в Шяуляйском историческом музее. Копию топорика можно будет подержать в руках.

Biržų rajone rastas kirvis, pagamintas prieš 13 tūkst. metų. LNM, KZM, V. Gelžinienės nuotr.

Biržų rajone rastas kirvis, pagamintas prieš 13 tūkst. metų. LNM, KZM, V. Gelžinienės nuotr.

Biržų rajone rastas kirvis, pagamintas prieš 13 tūkst. metų. LNM, KZM, V. Gelžinienės nuotr.

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