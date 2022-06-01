70% работников ЛЖД получили уведомления об увольнении

Находящаяся в госуправлении группа литовских железнодорожных компаний ЛЖД, потерявшая в этом году миллионы тонн грузов из-за западных санкций против России и Беларуси и объявившая о планах сокращения около трети сотрудников, уже выдала уведомления об увольнении 70% из них. Глава профсоюза ЛЖД отметил, что эти предупреждения не обязательно означают немедленное увольнение работника.

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЖД Лаура Габрилавичюте подтвердила BNS, что 70% из планируемых к сокращению работников уже получили уведомления об увольнении.

"Из почти 2 тыс. сотрудников, с которыми нам придется попрощаться, 70% уже получили предупреждения об увольнении", — сообщила BNS в среду представитель ЛЖД.

Ранее ЛЖД проинформировала Службу занятости, что наибольшее количество сотрудников – 1207 человек – уволит компания грузоперевозок LTG Cargo, еще 469 человек – инфраструктурная компания LTG infra, а 274 человека – головная компания ЛЖД.

Всего в группе работает около 8000 человек.

Председатель Конфедерации профсоюзов железнодорожников Литвы Артурас Черняускас, говорит, что LTG Cargo планирует реализовать основную часть своих планов по увольнению к концу лета, так как во время сбора урожая необходимо будет перевозить зерно нового урожая.

По его словам, руководство не спешит с увольнением сотрудников в связи с поиском новых рынков и грузов: сейчас ЛЖД осуществляет пробные грузоперевозки между Украиной и Литвой, пытается заниматься контейнерными перевозками в направлении Германии.

О решении руководства группы уволить почти 2 тысячи человек стало известно в конце апреля. Такие планы объясняются резким падением грузооборота в этом году. По подсчетам ЛЖД, в этом году грузов может быть перевезено в два раза меньше - около 26,5 млн. тонн. Это будет самое большое падение и самый низкий объем перевезенного груза в истории компании. В результате группа может потерять около 150 миллионов евро доходов в этом году.

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