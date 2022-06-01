Спецэфир Delfi: санкции ЕС против военной машины РФ, обстрел Славянска и ситуация на Донбассе

Лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, который предусматривает эмбарго на импорт двух третей объема российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия. Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины.

О шестом пакете санкций, позиции страна ЕС по вопросу отказа от российских энергоресурсов, ожидаемом эффекте от санкций говорим с литовским европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом.

Российские войска ночью штурмовали Северодонецк и сейчас отдельные подразделения закрепляются в центре города. О том же сообщает глава Луганской областной военной администрации.

Подробнее о ситуации на Донбассе — в ходе включения с места событий украинским журналистом Евгеном Назаренко.

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!