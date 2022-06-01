Демонтированные в разных городах Литвы советские памятники передадут в Грутский парк

Демонтированные в разных городах Литвы советские памятники передадут в Грутский парк.

Такую рекомендацию муниципалитетам передал Департамент культурного наследия, сообщает Минкульт.

Департамент предлагает, чтобы муниципалитеты еще до демонтажа памятников выяснили, кто их сможет принять/перенять, какие музеи или другие культурные пространства. Если у муниципалитета нет такой возможности, то памятники рекомендуют передать Грутскому парку.

Некоторые муниципалитеты это сделали по собственной инициативе.

Представитель Варенского муниципалитета Саулюс Короцеюс сказал в среду, что скульптуру красноармейца из Меркине сразу же увезли в Грутский парк.

"Он не был у нас зарегистрирован - ни как памятник, ни как собственность муниципалитета, мы (...) просто сняли его и сразу же увезли в Грутский парк. Они участвовали в процессе демонтажа, во время работ памятник немного повредили, но нам сказали: мы берем, если вы привезете. В тот же демнь мы и отвезли", – сказал Короцеюс.

По его словам, руководство Грутского парка сказало, что с удовольствием примет и другие скульптуры.

Грутский парк - экспозиция скульптур советского времени - был открыт в 2001 году. Он находится недалеко от Друскининкай. Парк принадлежит ПУ Hesonos klubas.

В рекомендации департамента сказано и о том, кто должен решать вопрос охраны таких скульптур. Если памятники являются объектами местного значения, то вопрос охраны решает муниципалитет (специальный оценочный совет, если его нет, то советы ДКН).

"Если оценочный совет не устанавливает наличие ценных построек, то объекты мне являются охраняемыми. Дальнейшую их судьбу решает муниципалитет", – сказано в рекомендациях.

В ДКН обратились 25 муниципалитетов с просьбой об оценке юридического состояния 65 памятников советского периода, чтобы их можно было демонтировать.

Советские памятники уже демонтировали в Каунасе, Варенском районе, Кедайняй, Паланге, Мариямполе, Расейняй и др.

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