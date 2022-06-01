Депутат о повышении платы за парковку в столице: это выкачивание денег

Социал-демократ Линас Йонаускас назвал принятые Вильнюсским муниципалитетом решения о повышении платы за парковку на некоторых улицах столицы, не защитой интересов жителей, а выкачиванием денег.

По словам Йонаускаса, повышение платы за парковку не решает проблемы, с которыми сталкиваются горожане.

"Решения, связанные с повышением платы, мне напоминают элементарное выкачивание денег. Плату повышают, объясняя это тем, что жители хотят оставлять машины рядом с домом, но не могут это сделать из-за парковки посторонних. Однако на самом ли деле повышение платы и введение красной зоны вместо зеленой отпугнет тех, кто хочет оставить машину в конкретном месте? Не думаю", – сказал Йонаускас.



По мнению депутата, уровень загрязнения Воздуха в Вильнюсе могли бы снизить комплексные решения.

"Одного решения недостаточно. Надо подходить к решению вопроса комплексно. Если жители жалуются, что на их местах машины оставляют посторонние, то надо не делать места платными, а оставлять их только для парковки жителей, у которых есть соответствующие разрешения. Если мы хотим, чтобы в центре города и в Старом городе уровень загрязнения был ниже, то вообще должно сократиться количество мест для парковки тех, кто не живет в этой части.

Для этого есть подземные парковки. В Старый город вообще следует впускать только электромобили. Если бы общественный транспорт был удобным, а его маршруты хорошо налажены и запланированы, плюс горожане могли бы пользоваться транспортом бесплатно, то действительно мало кто ездил бы из дома в центр на автомобиле", – сказал Йонаускас.

По словам депутата, муниципалитет решил корректировать некоторые зоны парковки, сделать их дороже, кроме того, ввести плату за парковку на новых территориях.



По его данным, в желтую зону включат территорию колонии на ул. Расу и Шнипишкес, а в зеленую отдельные ул. Антакальнё, Жирмуну, Минтес, С.Жукауско, Й.Кубиляус, Жигё, Лакуну, Пелесос.

Участок ул. А.Вивульскё от проспекта Саванорю до ул. Кедру, ул. Т.Шевченкос, территорию парка Вингис, ул. Ринктинес, Шейминишкю, Спорто сделать не зелеными, а желтыми зонами.

Красная зона вместо зеленой будет на ул. В.Кудиркос, Малонёи, Пушу.

Красная вместо желтой будет на части ул. Крокувос около Центра реестра – между ул. Ринктинес и Калварию.

Синяя зона вместо желтой будет на ул. Субачаус, А.Страздялё и Шв. Двасёс.

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