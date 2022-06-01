Президент Литвы: ЕС должен отказаться от российского газа

Евросоюз должен отказаться от импорта российского газа, а этого можно достичь разными способами - не только посредством санкций, заявил после заседания Европейского совета во вторник президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы должны продолжать последовательно двигаться в плане отказа от энергоресурсов России. В какой степени это будет сочетаться с санкциями или не обязательно оформляться санкциями как наши последовательные шаги по установлению нашей энергетической независимости от России - это другой вопрос", - заявил глава государства во вторник журналистам в Брюсселе.

Из-за войны России в Украине лидеры Сообщества в понедельник договорились ввести шестой пакет санкций против Кремля, наложив эмбарго почти на весь импорт российской нефти.

Однако некоторые лидеры ЕС не спешат говорить о седьмом пакете санкций, называя цель введения газового эмбарго еще более труднодостижимой.

Реагируя на подобные высказывания европейских политиков, президент Литвы подчеркнул, что "мы не должны (...) исключать этот вопрос априори".

"Мы должны продолжать сжимать это кольцо (санкций - BNS), с помощью которого мы надеемся добиться определенного результата, - сказал Науседа. - А результат этот - чтобы российское общество, а прежде всего, олигархи начали ощущать последствия своих безответственных действий".

Он также заявил о необходимости скорейшего поиска решений для предотвращения глобального продовольственного кризиса из-за действий России по блокированию экспорта украинского зерна.

По словам главы государства, разблокировка Одесского порта является приоритетной задачей, но в качестве альтернативы экспорту зерна можно было бы использовать сухопутный маршрут из Украины через Польшу в Литву, а также через морские порты Румынии и Болгарии.

По словам Науседы, Россия "пытается продавить" нарратив о том, что продовольственный кризис может возникнуть не из-за войны в Украине, а из-за санкций ЕС.

"Наш долг - очень четко все расставить по местам. То, что происходит (...) - прямое следствие войны, все остальное - производное, и Европа, вводя санкции, защищает Украину и защищается сама. Такова реальность", - сказал президент.

Между тем во время обсуждения оборонной политики ЕС президент призвал к увеличению финансирования обороны, подчеркнув, что трансатлантическая связь является неотъемлемой частью безопасности ЕС, а НАТО является основой коллективной безопасности ЕС.

Президент также призвал ЕС увеличить финансирование проектов военной мобильности, упростить процедуры оборонных закупок и расширить доступ к Европейскому оборонному фонду для бизнеса, особенно малого и среднего.

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