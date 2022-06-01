Размер налога на недвижимость будет зависеть и от стоимости соседних объектов: самая дорогая недвижимость в Литве карта

Размер предлагаемого Минфином налога на основное жилье будет зависеть не только от стоимости самой недвижимости, но и от медианы стоимости недвижимости в том муниципалитете, где находится недвижимость. По данным Центра реестра, самое дорогое жилье находится в Неринге, Вильнюсе и Клайпеде, а самое дешевое - в Пасвальском, Зарасайском и Игналинском районах.

Сейчас в Литве нет налога на недвижимость для физических лиц, если это жилье, а не коммерческая недвижимость. Налогом облагается недвижимость дороже 150 000 евро (считают стоимость всей недвижимости, принадлежащей одному лицу). Недвижимость стоимостью 150 000–300 000 евро облагается налогом в 0,5%, 300 000–500 000 евро – 1%, а свыше 500 000 евро – 2%.

Вся остальная недвижимость физических и юридических лиц облагается налогом в 0,5%-3%, тариф зависит от решения горсовета.

Сейчас предлагают облагать налогом каждый объект в отдельности, а налог на основное жилье будет зависеть от медианы стоимости недвижимости в конкретном муниципалитете.

Если жилье не дороже медианы, налог составит 0,03%, если цена составляет 1-2 медианы – 0,06%, а больше двух медиан – 0,1%.

По данным налогов на недвижимость за 2021–2026 гг, можно узнать, где в Литве самая дорогая недвижимость, а значит, и самые высокие налоги.



Самая высокая медиана из 60 муниципалитетов Литвы - в Неринге, она составляет 111 000 евро. Например, если в этом муниципалитете одному человеку принадлежит жилье стоимостью 200 000 евро, он сейчас платит налог в размере 250 евро в год (200.000-150.000)*0,005). Если имущество принадлежит двоим людям, то они ничего не должны платить, поскольку необлагаемый налогами минимум сейчас - 150 000 евро на человека.

По новому порядку, за недвижимость придется платить, независимо от количества совладельцев. За часть до первой медианы получится 33,3 евро (111.000*0,0003), за часть от 1 до 2 медианы – 53,4 евро (200.000-111.000)*0,0006). Всего – 86,7 евро, если владельцев двое, эту сумму разделят между ними.

На втором месте по медиане - столица, здесь медиана в два раза меньше – 60 100 евро. Далее идет Клайпеда (47 400 евро), Паланга (44 100 евро), Каунасский район (43 900 евро), Каунас (40 700 евро), Клайпедский район (39 800 евро), Шяуляй (36 400 евро), Вильнюсский район (35 100 евро), Друскининкай (30 200 евро).

Самая маленькая медиана в Игналинском районе (3670 евро), Зарасайском районе (4175 евро), Пасвальском районе (4710 евро), Аникщяйском районе (4810 евро), Купишкском районе (5010 евро).

Медианы других муниципалитетов представлены на карте. Интересно, что жителям районов с самой дешевой недвижимостью придется платить больший налог.

Например, жителям дома в Каунасском районе стоимостью 250 000 евро в год придется платить 201,71 евро (43.900*0,0003+43.900*0,0006+(250.000-87.800)*0,001). А жителям дома за такую же цену в Аникщяйском районе придется заплатить 244,71 евро (4810*0,0003+4810*0,0006+(250.000-9620)*0,001).

Это результат небольшой медианы, значит, придется платить больший налог с остатка. В Каунасском районе тариф будет 0,001 с 206.100 евро, а в Аникщяйском – с 240.380 евро.

Finansų ministerijos siūlomi NT mokesčio pakeitimai Foto: Finansų ministerija

Минфин предлагает начать взимать налог на недвижимость с 1 марта 2025 года. Он также предлагает разрешить отсрочить обложение налогом на недвижимость лиц старше 65 лет на 10 лет, и освободить от уплаты налога, если он составляет не больше 2 евро.

Если парламент одобрит эти предложения, все средства, полученные за счет сборов этого налога, поступят в бюджет муниципалитетов.

Согласно подсчетам, налог будут платить около 1,2 млн. жителей, общая сумма, которую они заплатят, составит 17 млн. евро в год. Средний налог будет 14 евро в год.

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