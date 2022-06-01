В Литву снова возвращаются дожди, летнего тепла пока не будет

В среду днем в Литву придет еще один циклон. Ожидаются сильные дожди.

Днем будет облачно с прояснениями, более солнечной погода будет на востоке страны. Время от времени дожди будут идти повсюду, во многих районах осадки будут сильными. Особенно сильные дожди пройдут на юго-западе страны. В восточной части страны прогнозируют грозы. Будет дуть сильный ветер, во время грозы его порывы будут достигать 15–17 м/с. Будет немного теплее, чем накануне, воздух прогреется до 15–20, на востоке местами до 22 градусов тепла. Прохладнее будет на западе.

В ночь на четверг самая высокая облачность ожидается на севере Литвы, на юге облака понемногу рассеются. Во многих районах пройдут дожди, местами интенсивные. Ночью будет 6–11 градусов тепла.

В четверг днем на большей части территории страны пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Будет дуть сильный ветер, местами порывы будут достигать 15 м/с. Днем воздух прогреется до 15–20 градусов тепла. По мере приближения выходных ожидаются небольшие дожди, летнего тепла еще придется подождать.

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