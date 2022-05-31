Известный пешеходный переход в Вильнюсе снова окрасили в цвета радужного флага

ru.DELFI.lt

Pylimo gatvė nusidažė LGBTIQ spalvomis Foto: Facebook

В столице начинается неделя Baltic Pride. Вильнюс в знак поддержки общины ЛГБТ обновил радужный пешеходный переход на ул. Пилимо. Об этом сообщается и на странице Grinda в Вильнюсе.

Эта инсталляция - поддержка Вильнюса общине ЛГБТ и знак того, что политики должны определиться в вопросе узаконивания партнерства. В мероприятиях Baltic Pride в Вильнюсе надеются на участие 10 000 человек. Фестиваль Baltic Pride начался 31 мая. О его начале оповестил радужный автобус. В субботу состоится шествие "За равенство и мир". В Вильнюсе оно пройдет уже в пятый раз. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!