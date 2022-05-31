Посол Литвы в Украине: россияне изменили свою тактику

Идет четвертый месяц войны, возникают два основных вопроса: первый – сколько продержится Украина? Второй – точно ли Запад готов финансировать расходы Украины в борьбе за свободу, как свою, так и Запада? Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас в передаче на ЛНК сказал, что такой быстрый темп не сможет выдержать ни одна из сторон.

На вопрос, как на Украину подействуют предложения Италии, Венгрии и Кипра добиваться мира в обмен на земли, Сарапинас ответил, что точно не окажут воздействия.

"Несмотря на то, что ситуация на самом деле, особенно в последнее время, остается сложной. Я бы даже сказал, что она ухудшается, мы это видим. Россияне изменили свою тактику, хотя цели остались прежними – просто отказались одновременно занимать основные города и центры Украины. Вместо этого В.Путин бросил все силы в Донбасс.

Наверное, пер военными ставятся более реальные задачи, чем были вначале. Поэтому мы видим дальнейшее проникновение вглубь территории Украины, часто при этом не считаются с потерями, ни со своими, ни с теми, которые несут украинцы", – сказал Сарапинас.

По его словам, и это не уменьшит единство украинских военных, народа, руководства и их решимость отвоевать захваченные территории.

"А бои в Донбассе очень интенсивные. Я думаю, такого темпа не выдержит ни одна из сторон. Поэтому сейчас россияне спешат, они знают, что Украина, будем надеяться, благодаря западному оружию, которое, к сожалению, поступает с опозданием, но все же поступит в большем количестве и быстрее. И чем дальше, тем более боеспособной станет украинская армия. И она сможет перейти в наступление, дай Бог, чтобы это произошло", – заметил посол.

Он напомнил, что украинские дипломаты в первую очередь просят оружия.

"Они знают, каковы военные способности у Литвы. Мы на самом деле многим помогли, мы продолжаем оказывать помощь. (…) Однако они просят оказывать давление на наших партнеров, коллег в Европе, партнеров, чтобы они поставляли оружие в большем количестве. Это главный приоритет. Другой момент, конечно же, санкции. Просят попытаться убедить коллег в необходимости принятия шестого пакета санкций со всеми энергетическими моментами. Не стоит финансировать российские военные силы, покупая у России энергоресурсы", – сказал собеседник.

По его словам, финансовая помощь Украине очень важна, однако на первом месте - оружие.

"Как и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что на первом месте оружие, на втором - оружие и на третьем - оружие. А потом уже все остальное", – сказал Сарапинас.

Он сказал, что украинцы ждут оружия, если бы вся обещанная западом помощь уже была на фронте, то ситуация сегодня была бы иной.

"Еще надо оценить и объективные причины – украинских военных еще надо обучить пользоваться современным оружием. Слава Богу, что такие страны, как США, Великобритания, Польша, Литва, Латвия и Эстония, не медлят. Оборудование этих стран уже на месте. Хотелось бы, чтобы больше стран последовали нашему примеру", – сказал Сарапинас.

Он сказал, что ВВП Украины в этом году уменьшится на треть или даже больше.

"С другой стороны, россиянам эта война также дорого стоит. Но они все же в лучшем положении, их города не разрушают. Воздействие санкций они также почувствуют не сразу, через какое-то время. Сейчас для них действуют благоприятные обстоятельства – высокие цены на сырье, нехватка альтернатив российскому газу и нефти. Но и при таких условиях сейчас прогнозируют, что ВВП России в этом году уменьшится не меньше, чем на 10%. Поэтому неравные условия не гарантируют России победу в войне", – сказал дипломат.

Посол предположил, что Россия начала войну, опираясь на неверные предпосылки.

"Россия переоценила свои возможности, поэтому должна была переоценить амбиции и цели", – заметил Сарапинас.

Он сказал, что сегодня никто не сомневается в наличии у Украины воли к сопротивлению.

"Конечно, все будет зависеть от того, сколько еще цивилизованный мир будет помогать Украине. Но конфликт будет долгим. К этому должна готовиться не только Украина, но и все союзники, включая нас самих. Чем лучше мы все будем подготовлены, тем быстрее все закончится", – продолжил он.

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