ГСРЭ: цены на газ для жителей Литвы с июля повысятся на 28–42%

Цены на газ для жителей Литвы с июля повысятся на 27,5–41,5% в зависимости от потребляемого количества газа.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) во вторник обнародовал новые цены на газ для бытовых потребителей, которые вступят в силу с 1 июля.

С применением государственной субсидии цена 1 куб. метра газа для потребителей, использующих газ для приготовления пищи (первая группа), повысится на 27,5% до 1,02 евро (с учетом НДС), для потребителей, использующих газ для отопления (до 20 тыс. кубометров в год) (вторая группа) - на 40% до 77 центов, а у тех, кто потребляет еще больше (третья группа) - на 41,5% до 75 центов.

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Без субсидии тариф для первой группы потребителей достиг бы с июля 1,56 евро (на 96% больше, чем сейчас), для второй - 1,31 евро (в 2,4 раза больше), а для третьей - 1,29 евро (в 2,45 больше).

По данным ГСРЭ, наибольшее влияние на рост цен на газ оказали изменения на европейских газовых биржах. Из-за российской агрессии и энергетического давления цена природного газа на бирже во втором полугодии прогнозируется на уровне 90-100 евро за мегаватт-час (без учета НДС). Между тем в 2016-2020 годах средние биржевые цены не достигали 25 евро за МВтч.

Правительство в понедельник решило покрыть бытовым потребителям до 54 центов цены на природный газ. Такая субсидия за один кубометр будет выплачиваться с июля до конца декабря.

Прогнозируется, что на субсидию из государственного бюджета потребуется около 53 млн евро (включая НДС). Сейм уже выделил в этом году 570 млн евро для компенсации цен на электроэнергию и газ.

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