Невозможно достроить дом, поскольку некому провести электричество: такая ситуация возможна по всей стране

Если вы хотите провести электричество, то можете столкнуться с серьезными вызовами, сказал читатель Delfi, который не первый месяц ждет подрядчика. Мужчина строит дом в Вильнюсском районе, каждый день - означает большие убытки. Мужчина намерен обращаться к юристам.

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) утверждает, что этот случай, скорее исключение, чем правило. Однако, по словам представителей бизнеса, ситуация с подрядчика и в Литве сложная.

Ауримас (настоящее имя редакции известно) сказал, что в начале года он с двумя соседями подал заявку на проведение электричества.

"Речь идет о двух блокированных домах. В январе мы подали заявку, до конца апреля все должно было быть готово. В конце апреля нам написали, что из-за каких-то больших нагрузок переносят работы на месяц", – сказал он, заметив, что через пару недель ему сообщили, что подрядчик расторг договор с ESO, компания будет объявлять конкурс и искать нового подрядчика.

"Мы взяли кредиты на строительство, у нас есть обязательства перед банком - в течение года мы должны сдать их. Без электричества мы ничего не можем делать", – сказал читатель.

ESO отмечает, что это исключение, а не правило.

"Из-за роста цен на рынке, подрядчик обратился к (ESO) с просьбой об индексации цен. ESO оценила ситуацию на рынке, индексировала цены, но подрядчика результат не удовлетворяет, он требует поднять цены на нереальные высоты", – пояснил Delfi представитель ESO Паулюс Калмантас.

Он прибавил, что с такими же просьбами обращаются и другие подрядчики, другим предложенное ESO индексирование цен подходит, они не останавливают работы.

"Компании не удается договориться с ЗАО Elektros tinklas, поскольку ЗАО предлагает необоснованно высокие цены, которые не отвечают реальной ситуации на рынке", – продолжил Калмантас.

Представители Elektros tinklas сказали: "Самая большая проблема – подорожание всех материалов на 40% и больше, некоторые подорожали в два раза. ESO не соглашается компенсировать новые цены. Соответственно, подрядчики не могут выполнять обязательства. Из-за такой позиции ESO в конкурсах участвуют только отдельные компании или никто не участвует".

Представитель ESO заметил, что договор с Elektros tinklas действует до 28 июля, "но подрядчик свои обязательства не выполняет".

Этот спор оценила и Литовская ассоциация электроэнергетики. По данным ее президента Кястутиса Яунишкиса, несколько лет подряд все подрядчики работали убыточно. Это связано с небольшими инвестициями в сеть.

"В результате компании не могли сохранить работников, они ушли в другие секторы. Сейчас есть немало работ на солнечных электростанциях, ветряных, на железной дороге", – заметил президент.

Сейчас, по его словам, инвестиции в сеть ESO выросли, цены нормализуются, но подрядчики не спешат идти работать с ESO, поскольку у них естьзаказы в других секторах.

На вопрос, массовое ли это явление или единичное, Яунишкис ответил, что проблемы есть.

"Ситуация напряженная, но не драматическая. Мы говорим с ESO, чтобы улучшили договоры, тогда появится больше подрядчиков, сможем вернуться к обычной ситуации", – заметил он.

Ауримас сказал, что он не может и сам найти подрядчика, поскольку ESO не разрешает это делать, а ведь проект уже готов.

ESO порталу указывает, что есть возможность выбора подрядчика клиентом.

"Есть возможность воспользоваться моделью Fast track – быстрым подключением к сетям, в таком случае проект и подключение организует сам клиент", – сказал Калмантас.

Ауримас сказал, что не хочет ждать окончания конкурса, готов привезти генератор, это чревато расходами на его аренду, присмотр за ним.

"В январе я перевел 1600 евро за подключение электричества, прошло полгода, они работают [ESO] по своим срокам, правилам, цены растут. Цены каждую неделю разные. Сейчас они могут прийти и сказать, давайте еще 1000 платите", – возмущается клиент.

Пока же у Ауримаса в перспективе ожидание и, по данным ESO, возможность получить пеню за опоздание с работами, в размере 0,02% от уплаченной суммы за каждый день.

Если клиент несет прямые убытки из-за такого опоздания, то можно обращаться за возмещением ущерба после окончания работ.

По словам Ауримаса, сейчас люди не могут поселиться в своем доме, а те, кто взял кредит еще и платят банкам.

ESO уверяет, что конкурсы будут объявлены в ближайшее время, и в течение 45 дней будет подписан договор с новым подрядчиком.

Ауримас планирует обращаться к юристам: "Будем искать юристов, которые помогут нам составить заявление, чтобы нам дали возможность самим найти подрядчика и подключить электричество. Думаю, мы такие не одни".

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