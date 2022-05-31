Советник президента: у альтернативных маршрутов поставки зерна есть препятствия, но можно начинать

Все альтернативные зерновые маршруты из Украины нарушены, но при наличии политической воли можно "постепенно начинать и делать ", считает главный советник президента Гитанаса Науседа по внешней политике Аста Скайсгирите.

По словам советника президента, Европа ищет способы помочь Украине вывозить зерно, поскольку ее морские порты блокированы Россией, но у всех вариантов есть свои плюсы и минусы.

"Есть анализ альтернативных маршрутов, таких как наземный транспорт, поезда в другие черноморские порты, речь идет о болгарских, румынских портах, или поезда в Балтийское море, а здесь речь идет о транспорте через Польшу, в порты Балтийского моря, можно говорить и о Гданьске, и о Клайпеде, Риге, Таллинне. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы", — сказала Скайсгирите в интервью новостной радиостанции Ziniu radijas во вторник.

По ее словам, маршруты перевозки через порты Балтийского моря довольно длинные, хотя запуск двух пилотных поездов показал, что это возможно.

"Опять же, опираясь на фактор времени, эти пробные поезда показали, что есть определенные препятствия как на территории Украины, так и в обеспечении железнодорожных путей в Польше, и пропускная способность Клайпедского порта тоже не бесконечна. Подобные препятствия есть на всех маршрутах, но при наличии воли к помощи и желании это сделать, постепенно можно начать и делать", — сказала советник.

Из-за войны, развязанной Россией, Украина не может вывести из своих портов около 20 млн тонн. зерна прошлогоднего урожая. Вместе с этим возникает угроза глобальному снабжению продовольствием.

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