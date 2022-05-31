Повышение цен на продукты неизбежно: что еще подорожает

Цены на продукты в Литве берут новые высоты, однако у специалистов, следящих за рынком, и у экономистов нет хороших новостей - рост цен продолжится. Между тем фермеры все надежды возлагают на благоприятную погоду.

Собеседники портала Delfi назвали также несколько причин, по которым цены в Литве растут быстрее, чем в других странах Евросоюза.

Портал Pricer.lt уже сообщал, что в апреле 2022 года, по сравнению с апрелем 2021 г, в среднем корзина продуктов подорожала на 23,3%, или почти 13 евро.

Основатель портала Арунас Визицкас сказал, что данные за май также не порадуют.

"Мы провели новое исследование и можем сказать, что цены выросли. Отдельные продукты подорожали на 10-15 центов, но есть и такие, которые подорожали на 50 центов или евро. Поэтому, возможно, в мае мы будем фиксировать еще большие цены", – сказал он.

По его словам, сложно сказать, какие продукты не подорожают.

"Что касается товаров, которые подорожают, то это почти все мясо, рапсовое масло, подсолнечное масло, хлебо-булочные изделия. Наверное, не смогу назвать ни одну группу товаров, где не будет подорожания, поскольку в одних случаях это будет связано с повышением цен на сырье, в других - на энергетику. Во всех группах на ценах скажется и повышение зарплат", – продолжил эксперт.

Овощи в Литве дорожали и в прошлом году, но в этом рост цен на них продолжился.

Председатель правления Литовской ассоциации овощеводов Мартинас Лаукайтис надеется на хорошую погоду.

"Если говорить об овощах, то тут, наверное, самый сильный фактор, который обусловит цены - это погода, природные условия, если они будут благоприятными, цены будут ниже. Поскольку важны не только расходы овощеводов, но и урожай. Если урожай достаточно большой, то и цены будут ниже", – сказал он.

Однако он отметил, что овощеводы сталкиваются минимум с двумя проблемами: нехватка оборотных средств (связана с подорожанием сырья, удобрений и т.д.) и проблема с поставками деталей для сельхозтехники.

По словам Лаукайтиса, фермерам не помешала бы помощь государства.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что сейчас ближе всего к пику цены на молочные продукты.

"В Европе эти продукты не дорожают уже несколько недель, это определенный спад. Но это минимальные изменения. Однако любое движение на оптовом рынке все же оказывает давление на розничный рынок", – прогнозирует он.

Повилаускас назвал несколько факторов, в силу которых в Литве продукты дорожают больше, чем в остальных странах ЕС. Он обратил внимание на то, что в Литве долгое время цены на продукты были одними из самых небольших в ЕС и, по данным 2020 г., составляли 85% от средних по ЕС. Сейчас в ЕС самая большая инфляция наблюдается там, где экономическая ситуация после пандемии была хорошей, к числу таких стран относится и Литва.

"Мы знаем, что реальный рост доходов был быстрым, покупательная способность людей выросла", – заметил экономист.

В числе других факторов роста цен он назвал рост спроса на некоторые продукты.

"Это зерновые, крупы, мука, консервы. Были такие товары, на которые значительно вырос спрос. Конечно, у нас в Литве есть 50 000 украинцев, мы жертвуем продукты Украине. Поэтому спрос на некоторые продукты сильно вырос", – сказал Повилаускас.

Визицкас не исключает, что рост спроса и соответственно цен был вызван и войной в Украине.

"К росту спроса приложилась и паника из-за войны. Сметали те же крупы, консервы, товары с большим сроком годности. Даже бытовую технику и электроприборы – радиоприемники, батарейки и т.д.", – напомнил он.

Повилаускас согласился с тем, что рост цен в стране пусть и быстрый, но он все еще не привел к тому, чтобы цены на продукты в Литве стали самыми высокими. Правда, до среднего показатели по ЕС они могут вырасти.

"Если разница со средним показателем в ЕС была больше 15%, а в этом году продукты в ЕС в среднем дорожают на 8%, то при росте в Литве на 22%, а в мае-июне рост может быть еще больше, мы достигнем почти 100% среднего показателя по ЕС", – сказал экономист.

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