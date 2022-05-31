Советник президента Литвы: в вопросе нефти самое важное - преодолеть психологический барьер

При введении санкций против российской нефти главное было преодолеть психологический барьер, а далее необходимо начать обсуждение газового эмбарго, считает главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Самое главное было переступить психологический барьер того, что российская нефть все же может быть под санкциями, и этот порог был преодолен, лидеры договорились, что на российскую нефть вводится эмбарго, хотя и с некоторыми исключениями", - сказала Скайсгирите во вторник в интервью новостной радиостанции Ziniu radijas.

Лидеры Европейского Союза (ЕС) согласовали во вторник вечером шестой пакет санкций в отношении России, предусматривающий введение эмбарго на морскую транспортировку российской нефти. Такое исключение для нефтепроводов было сделано, чтобы поддержкой Венгрии и других стран, зависящих от этих ресурсов, выступали против таких новых санкций.

Советник президента отметила, что исключения будут пересмотрены, а далее следует обсудить газовое эмбарго.

"В будущем будет возврат к этим исключениям (для газопроводов), мы считаем неправильным оставлять его с исключениями на неопределенный срок, и на следующих встречах не только лидеры, но и министры и рабочие группы вернутся к этой теме", - сказала Скайсгирите.

"Не секрет, что на следующем этапе мы будем говорить о возможном запрете импорта газа, а газ - еще более чувствительный вопрос, чем нефть, потому что есть страны ЕС, которые зависят на 80% от российского газа, поэтому для них отказ от российского газа, даже постепенный, с переходным периодом — достаточно сложный процесс", — сказала советник президента.

Она заявила, что литовский лидер готов поднимать вопрос об эмбарго на российский газ.

"Дискуссии на эту тему грозят достаточно бурные, мы считаем необходимым начать говорить об этом, и президент полон решимости говорить об этом, потому что иначе мы не достигнем главной цели - прекращения финансирования российской войны в Украине, если мы продолжаем покупать энергоресурсы у России", - сказала Скайгирите.

По данным Еврокомиссии, согласованное лидерами эмбарго позволит отказаться от 90% импортируемой из России нефти к концу текущего года.

Шестой пакет санкций, среди прочих ограничений, предусматривает исключение крупнейшего коммерческого банка России - Сбербанка - из международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

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