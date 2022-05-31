Президент Литвы: компромисс по российской нефти был необходим

Компромисс по эмбарго на импорт российской нефти был необходим, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в связи с согласованием во вторник вечером шестого пакета санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России.

"Сегодня была поставлена точка. Несмотря на то, что мы шли по очень узкому мостику, мы нашли необходимый компромисс. Я думаю, что сегодня мы можем только порадоваться результату", — заявила журналистам Науседа после заседания лидеров Европейского Совета (ЕС) в Брюсселе.

Совет руководителей ЕС согласился с недавним компромиссным предложением о распространении эмбарго на российскую нефть, транспортируемую по морю. Такое исключение для нефтепроводов было сделано для того, чтобы заручиться поддержкой Венгрии и других стран, зависящих от этих ресурсов, которые не поддержали новые санкции.

По данным Еврокомиссии, согласованное лидерами эмбарго позволит отказаться от 90% импорта нефти из России к концу текущего года.

"Это чрезвычайно важное решение, не будем бояться этого слова. Как бы то ни было, шестой пакет затормозился почти на месяц, и это стало отличной новостью для российского режима", — сказал Науседа.

Шестой пакет санкций, среди прочих ограничений, предусматривает исключение крупнейшего коммерческого банка России - Сбербанка - из международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

По словам президента Литвы, санкции затронут российскую экономику.

Ранее в понедельник он также заявил, что после соглашения ЕС по шестому пакету санкций потребуется "постепенное усиление давления" на Россию, чтобы перейти к седьмому. По словам Науседы, Литва попытается ввести эмбарго на российский газ.

Тем не менее, глава государства заявил во вторник вечером, что некоторые страны заранее предупреждают, что не согласятся на это.

"Я не хочу, чтобы мы сразу начали говорить о седьмом пакете санкций, говоря, что мы не будем рассматривать то или иное. Я вижу определенную тенденцию, что хотят застраховаться, чтобы в седьмом пакете не было ни газа, ни любого другого энергоресурса", — сказал Науседа.

По его словам, лидеры ЕС в понедельник вечером также обсудили, как помочь Украине вывозить зерно из страны, поскольку Россия блокирует морские порты страны.

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