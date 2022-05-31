О его начале объявит "Радужный автобус", который будет ездить по улицам столицы, сообщила национальная организация по правам ЛГБТ.
Представители сообщества на этом автобусе посетят спонсоров и друзей Baltic Pride, таких, как посольства Норвегии и Германии, а также муниципалитет Вильнюса.
Глава Литовской гей-лиги (ЛГЛ) Владимир Симонько ранее сообщал BNS, что в течение всей недели в Вильнюсе будут проходить различные мероприятия ЛГБТК+-сообщества: творческие мастерские, дискуссии, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия.
В субботу цикл мероприятий завершится шествием "За равенство и мир".
Baltic Pride 2022 – международный фестиваль ЛГБТ, объединяющий страны Балтии.
В Вильнюсе он проводится в пятый раз.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!